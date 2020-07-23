Співзасновник Apple Стів Возняк звинувачує YouTube в шахрайстві. Фото: РБК

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YouTube, найпопулярніший відеохостинг, звинуватили в шахрайстві. Співзасновник Apple Стів Возняк подав до суду на YouTube і Google і звинуватив їх в допущенні розміщення шахрайських матеріалів від його імені.

Возняк став одним із 18 позивачів, які намагаються стягнути з компаній компенсацію шкоди і зобов’язати відеохостинг видалити відеозаписи з роздачею біткоінів, пише CoinDesk.

Позивачі зазначають, що Twitter в ході атаки минулого тижня діяв «швидко і рішуче», що дозволило «захистити його користувачів від шахрайства».

YouTube, навпаки, вже протягом декількох місяців безцеремонно розміщує, просуває і безпосередньо заробляє на шахрайських схемах аналогічного роду, — наголошується в позові.

У позові також йдеться, що через відеозаписи, в яких фігурує Возняк та інші відомі особистості, користувачі вже втратили мільйони доларів.

Окрім Возняка, згідно з позовом, у подібних відео фігурують Білл Гейтс, Ілон Маск і Майкл Делл. Позов супроводжується скріншотами, на яких видно, як зображення та відеозаписи з Возняком використовуються нібито для роздачі біткоінів у прямому ефірі. Користувачів переконують відправити криптовалюту на вказану адресу протягом обмеженого часу, щоб «отримати назад у два рази більше».

Возняк заявляє, що YouTube і Google порушують право на публічне використання його образу, сприяють шахрайству і не вживають заходів, щоб захистити від нього своїх користувачів. Позивачі вимагають притягнути до розгляду справи присяжних і вилучити у відповідачів усі незаконно отримані прибутки.

Раніше зі схожим позовом до YouTube виступила Ripple, яка заявила, що шахрайські роздачі криптовалюти XRP, які часто проводилися від імені їхнього CEO Бреда Гарлінгхауса, шкодять їхній репутації.

Нагадаємо, 15 липня невідомі зловмисники вчинили безпрецедентну атаку на Twitter. Хакери зуміли отримати доступ до сторінок компаній Apple, Uber, засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla Ілона Маска, екс-президента США Барака Обами, головного конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, засновника Amazon Джеффа Безоса і низки інших відомих впливових осіб.