Правила нового «кольорового» карантину уточнили в МОЗ, фото — newspravda

https://racurs.ua/ua/n141517-pravyla-novogo-kolorovogo-karantynu-utochnyly-v-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило обмеження, які діятимуть для «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» і «червоної» карантинних зон з 1 до 31 серпня.

Як заявив в інтерв’ю «Українському радіо» головний санітарний лікар Віктор Ляшко, якщо область впродовж п’яти днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, регіон «розкладуть» на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій «внесок» в стан захворюваності коронавірусної хвороби.

Залежно від того, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений в або зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона — це найкритичніша, — розповів Ляшко.

Для областей, що знаходяться в «зеленій» зоні, будуть діяти такі обмеження:

в громадських будівлях обов’язкова маска або респіратор, проведення масових заходів дозволяється за умови присутності не більше однієї людини на 5 кв. м;

проведення заходів в кінотеатрах або театрах з наповненістю 50%;

перевезення пасажирів — тільки в межах сидячих місць.

Для «жовтої» зони буде діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку.

«Помаранчева» зона передбачає такі заборони:

робота хостелів і турбаз (крім готелів);

діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації;

роботу спортзалів, закладів культури;

прийом нових змін в дитячі табори.

Проведення масових заходів у цій зоні дозволять, якщо на одну людину припадатиме не менше 20 кв. м (не більше 100 чоловік).

Для «червоної» зони припиняється робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів, а також забороняється відвідування закладів освіти.

Критерії для розподілу регіонів на «кольорові» зони залишаються незмінними:

завантаженість ліжок не більше 50%;

середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тис. населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування не більше 11%;

динаміка зростання випадків інфікування (не більше 10%).

Рівень поширення буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі алгоритмів. Його затверджуватиме національна комісія. Якщо область не має перевищень жодного з цих показників — перебуватиме в «зеленій» зоні. Якщо індикатори змінюються п’ять днів поспіль, то регіон або окреме місто переходить в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зони.

Кабмін 22 липня продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і змінив принцип розподілу регіонів, у яких можуть посилювати обмеження.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 23 липня