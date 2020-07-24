Космическое оружие на орбите испытала Россия. Фото: rg.ru

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В космосе состоялось испытание российского противоспутникового оружия. Испытания на орбите прошли 15 июля с участием спутника «Космос-2543», от которого отделился некий объект.

В командование космических сил США уверены, что это было испытание космического оружия и есть доказательства этого. Об этом говорится в заявлении командования, опубликованном 23 июля, передает DW.

По словам командующего космическими силами США генерала Джона Реймонда, российская спутниковая система, которая используется для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же самой спутниковой системой, которая в этом году уже маневрировала рядом с правительственным спутником США.

Это еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытания систем космического базирования, а также по применению оружия, которое, согласно опубликованной Кремлем военной доктрине, ставит под угрозу космические активы США и наших союзников, — заявил Реймонд.



Аналогичные обвинения в сторону Москвы выдвинуло Минобороны Великобритании. Телеканал SkyNews, который процитировал главу британской космической программы Харви Смита, отметил, что британское военное ведомство впервые публично критикует российские действия в космосе.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ноябре 2019 года заявлял, что НАТО признает космическое пространство своей новой сферой для военной деятельности. Сейчас сферами деятельности НАТО являются суша, воздух, море и кибернетическое пространство.