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Ракурс
Космічну зброю на орбіті випробувала Росія. Фото: rg.ru

Космічну зброю на орбіті випробувала Росія — в США обурені

24 лип 2020, 09:14
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У космосі відбулося випробування російської протисупутникової зброї. Випробування на орбіті проходили 15 липня за участі супутника «Космос-2543», від якого відокремився якийсь об'єкт.

У командування космічних сил США впевнені, що це було випробування космічної зброї, і є докази цього. Про це йдеться в заяві командування, опублікованій 23 липня, передає DW.

За словами командувача космічними силами США генерала Джона Реймонда, російська супутникова система, яка використовується для проведення цього випробування зброї на орбіті, є тією ж самою супутниковою системою, яка цьогоріч вже маневрувала поруч із урядовим супутником США.

Це ще одне свідчення зусиль Росії з розробки і випробування систем космічного базування, а також із застосування зброї, яка, відповідно до опублікованої Кремлем військової доктрини, ставить під загрозу космічні активи США і наших союзників, — заявив Реймонд.


Аналогічні звинувачення у бік Москви висунуло й Міноборони Великої Британії. Телеканал SkyNews, який процитував главу британської космічної програми Харві Сміта, зазначив, що британське військове відомство вперше публічно критикує російські дії в космосі.

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у листопаді 2019 року заявляв, що НАТО визнає космічний простір своєю новою сферою для військової діяльності. Наразі сферами діяльності НАТО є суша, повітря, море та кібернетичний простір.

Джерело: Ракурс


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