Кількість нових хворих на COVID-19 підскочила майже до тисячі, фото — Твоє місто

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Ракурс

Коронавірус в Україні не йде на спад. За добу 23 липня коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 972 осіб. Це новий стрибок інфікування, на початку цього тижня медики виявляли від 500 до 700 випадків зараження.

Дані сайту Центру громадського здоров’я та РНБО свідчать про 886 випадків одужання і 20 летальних випадків внаслідок COVID-19.

Станом на ранок п’ятниці, 24 липня, в Україні офіційно підтверджено 62 тис. 823 випадки коронавірусної інфекції.

Від COVID-19 в країні померла вже 1 571 особа, а 34 тис. 886 пацієнтів повністю побороли хворобу.

У світі з початку пандемії захворіли 15,5 млн людей, за день цей показник зріс на 190,9 тис. осіб. Померли 633,3 тис. (задобу — 7 тис. 528 осіб).

«Ракурс» повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я оприлюднило обмеження, які діятимуть для «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» і «червоної» карантинних зон з 1 до 31 серпня.