Возможности деятельности казино «случайно» расширила Рада

Казино позволят размещать в 4-звездочных отелях. Фото: vgorode.ua

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Закон об игорном бизнесе предусматривает возможность размещать казино в четырехзвездочных отелях.

Соответствующая норма появилась в тексте законопроекта о легализации игорного бизнеса. Но в тексте, который выносили в зал Верховной Рады Украины, казино разрешено только в пятизвездочных. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского финансового комитета Ярослав Железняк на своей странице в Faсebook.

Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено только в пятизвездочных. И говорят, это была личная позиция президента. Как так случилось? Очень просто. Была правка № 1804 от «Слуги народа», ее подняли на подтверждение… 229 голосами «за» учли. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена, — пишет Железняк.



Напомним, 21 июля Верховная Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе и отклонила все три проекта постановлений, которые должны были отменить принятие этого закона.

А 14 июля парламент поддержал во втором чтении законопроект № 2285-п «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за ведение игорного бизнеса без лицензии. Документ позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три-пять звезд, а казино разрешается устанавливать в гостиницах. Вместе с тем допустимый возраст игрока азартных игр стартует от 21 года.