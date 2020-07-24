Полтавский террорист бегает от полиции по лесам и полям, фото — А.Геращенко

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Ракурс

Полтавский террорист Роман Скрипник продолжает скрываться от правоохранителей. Поиски мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники полковника полиции, продолжаются.

Скрипника ищут в Миргородском районе. Полиция привлекла сотрудников из разных подразделений и ведомств, авиацию, спецтехнику, кинологов с собаками и Нацгвардию.

Главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии журналистам рассказала, что после того, как заложник отпустил полковника Виталия Шияна, он исчез в лесопосадке и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются леса и поля.

Полиция не сообщает, вооружен ли Скрипник и может ли он быть опасным для людей. Правоохранители надеются, что беглецу не удалось пройти через полицейские кордоны. Детали спецоперации держат в секрете.

В то же время 23 июля сообщалось, что беглец опасен и вооружен.

Напомним, что 32-летний ранее судимый местный житель взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату в Полтаве. Впоследствии Скрипник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на Шияна и поехал с ним на предоставленном полицией автомобиле. Через несколько часов Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе.