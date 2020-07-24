За задержание полтавского беглеца пообещали вознаграждение, фото — Полтавщина

https://racurs.ua/n141562-za-zaderjanie-poltavskogo-begleca-poobeschali-voznagrajdenie.html

Ракурс

Захват авто с полицейским и поиски беглеца в Полтаве все еще в центре внимания общественности. За помощь в поимке Романа Скрипника обещают вознаграждение.

Пресс-офицер управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин заявил, что 24 июля правоохранители объявят о том, что «за информацию, которая поможет в розыске особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение», сообщает УНИАН.

Сумму в полиции пока не назвали, этот вопрос согласовывается. Злоумышленник объявлен в розыск и все отделы полиции получили на него ориентировку.

Дороги в Миргородском районе Полтавской области пока не перекрыты, хотя патрули проверяют автотранспорт. Территория поисков расширена. У Скрипника, по информации правоохранителей, есть предмет, похожий на гранату.

По информации прокуратуры Полтавской области, Роман Скрипник на территории Миргородского района вышел из автомобиля и, угрожая применить гранату, убежал в направлении лесопосадки. Заложник — полковник полиции Виталий Шиян — не смог его задержать самостоятельно. Почему полиция сразу не начала преследовать злоумышленника — пока не объясняют.

Криимнальну дело против Скрипника открыли по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 349 (захват работника правоохранительного органа как заложника) и ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасом) УК Украины.