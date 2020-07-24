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Ракурс
Пожар в Киеве унес жизнь человека. Фото: 112 Украина

Женщина сгорела заживо — появилось видео масштабного пожара в Киеве

24 июл 2020, 11:39
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Масштабный пожар произошел 24 июля в Деснянском районе Киева.

Возгорание произошло на балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на улице Закревского. О происшествии 24 июля сообщает сообщество «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. По информации соцсетей, в пожаре погибла женщина. Она вышла на балкон до приезда пожарных, но спасти ее не смогли — жительница дома сгорела заживо.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пока не комментировали произошедшее.


Напомним, 9 июля произошел пожар в квартире в одной из жилых девятиэтажек в Деснянском районе столицы. В результате пожара квартира выгорела полностью. К счастью, никто в результате возгорания не пострадал.

Источник: Ракурс


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