Женщина сгорела заживо — появилось видео масштабного пожара в Киевеhttps://racurs.ua/n141561-jenschina-sgorela-zajivo-poyavilos-video-masshtabnogo-pojara-v-kieve.htmlРакурс
Масштабный пожар произошел 24 июля в Деснянском районе Киева.
Возгорание произошло на балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на улице Закревского. О происшествии 24 июля сообщает сообщество «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. По информации соцсетей, в пожаре погибла женщина. Она вышла на балкон до приезда пожарных, но спасти ее не смогли — жительница дома сгорела заживо.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пока не комментировали произошедшее.
Напомним, 9 июля произошел пожар в квартире в одной из жилых девятиэтажек в Деснянском районе столицы. В результате пожара квартира выгорела полностью. К счастью, никто в результате возгорания не пострадал.