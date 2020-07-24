Кейт Миддлтон. Фото: Коммерсант

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Ракурс

Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма и герцогиня Кембриджская, провела вместе с супругом встречу в Сандрингемском дворце.

Для приема в солнечный летний день герцогиня выбрала белое хлопковое платье-рубашку с расклешенной юбкой и деликатным голубым принтом на ткани. Об этом стало известно из Instagram королевской пары.





Встреча состоялась в теплый солнечный день, поэтому герцогиня решила предстать в простом, но стильном наряде. Крой платья идеально подчеркнул стройную фигуру Кейт.

Волосы герцогиня уложила в красивые локоны. Завершила образ королевская особа небольшими золотыми серьгами-кольцами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обсудили с активистами распределение средств из Королевского фонда на помощь людям, борющимся на передовой с коронавирусом.





Во время беседы члены королевской семьи узнали, что многие медики, которые работают с COVID-19, нуждаются в поддержке психического здоровья. Герцоги Кембриджские выделили на это 1,8 млн фунтов, что составляет почти 64 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде за 660 долл. Жена принца Уильяма повторила образ датской принцессы Мэри.