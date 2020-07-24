Курс валют. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n141559-grivna-rekordno-obvalilas-dollar-podorojal-do-maksimuma-s-konca-marta-infografika.html

Ракурс

Курс гривны к иностранным валютам 24 июля установил Национальный банк Украины (НБУ). Сегодняшние показатели — рекордные за четырехмесячный период.

В частности, американский доллар продолжил рост и сегодня он стоит 27,87 грн. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. В целом в последний раз такой курс фиксировался в конце марта 2020 года. Выше курс был только 31 марта — 28 грн/долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 24 июля:

1 фунт стерлингов — 35,40 грн;

1 долл. США — 27,87 грн;

1 швейцарский франк — 30,04 грн;

10 йен — 2,60 грн;

10 российских рублей — 3,9 грн;

1 евро — 32,23 грн.

Кроме того, 23 июля Национальный банк Украины выходил на рынок с продажей доллара по 27,90 грн. В целом регулятор продал около 50−70 млн долл.

Также Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 на сумму 2 млрд долл. под 7,25% годовых. Первая попытка продать евробонды была сорвана из-за заявления бывшего председателя Национального банка Якова Смолия об отставке в связи с политическим давлением.

Напомним, 23 июля Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6,0%. НБУ решил не снижать ставку и дальше впервые за последние 12 месяцев. Аналитики ожидали, что НБУ снизит ставку до 5,5%.