Курс валют. Фото: pixabay

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Ракурс

Курс гривні до іноземних валют 24 липня встановив Національний банк України (НБУ). Сьогоднішні показники — рекордні за чотиримісячний період.

Зокрема, американський долар продовжив зростання і сьогодні він коштує 27,87 грн. Це на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Загалом востаннє такий курс фіксувався наприкінці березня 2020 року. Вище курс був лише 31 березня — 28 грн/дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 24 липня:

1 фунт стерлінгів — 35,40 грн;

1 дол. США — 27,87 грн;

1 швейцарський франк — 30,04 грн;

10 йен — 2,60 грн;

10 російських рублів — 3,9 грн;

1 євро — 32,23 грн.

Окрім того, 23 липня Національний банк України виходив на ринок з продажем долара по 27,90 грн. Загалом регулятор продав близько 50−70 млн дол.

Також Україна розмістила 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму 2 млрд дол. під 7,25% річних. Першу спробу продати євробонди було зірвано через заяву колишнього голови Національного банку Якова Смолія про відставку у зв’язку з політичним тиском.

Нагадаємо, 23 липня Нацбанк України зберіг облікову ставку на рівні 6,0%. НБУ вирішив не знижувати ставку й далі вперше за останні 12 місяців. Аналітики очікували, що НБУ знизить ставку до 5,5%.