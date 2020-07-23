Нову облікову ставку НБУ встановив всупереч очікуванням аналітиків

Нову облікову ставка НБУ встановив всупереч очікуванням аналітиків, фото — Нацбанк

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Ракурс

Облікову ставку Національний банк України (НБУ) зберіг на рівні 6,0%. Таке рішення ухвалили за результатами першого засідання правління після призначення Кирила Шевченка новим главою НБУ.

НБУ вирішив не знижувати ставку й далі вперше за останні 12 місяців. Аналітики очікували, що НБУ знизить ставку до 5,5%.

Правління НБУ ухвалило залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. З одного боку, це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021—2022 роках, а з іншого — залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів, — повідомив 23 липня на брифінгу Шевченко.

Він додав, що попередні зниження облікової ставки ще не повністю позначилися на вартості ресурсів на фінансових ринках.

У Раді під час призначення Шевченко заявляв, що центральний банк повинен продовжити розпочате під керівництвом його попередника Якова Смолія зниження ставок, аби зробити більш доступними кредити, необхідні для відновлення економіки.

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 3 вересня.

«Ракурс» повідомляв, що 11 червня НБУ знизив облікову ставку з 8% до 6%. Цей рівень став найнижчим за історію незалежної України.