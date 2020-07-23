Трудова міграція. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n141523-masove-zatrymannya-ukrayinciv-v-chehiyi-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

Трудові мігранти, що їдуть до Чехії для працевлаштування, масово відловлюються поліцією країни. Українських громадян відправляють у пункти тимчасового перебування для іноземців та осіб без громадянства.

Наразі у пунктах «Балкова», «Бєла Єзова» та «Вишні лготу» знаходяться щонайменше 170 українців. Про це повідомили в посольстві України в Чехії, передає ТСН.

Причинами затримання українців називають порушення міграційного законодавства, згідно з яким в’їзд в європейські країни обмежений без відповідних дозволів.

Зокрема, до журналістів звернулася звернулася українка Мар’яна, чиї родичі виїхали на заробітки в Чехію, де їх нібито затримала поліція Праги. За її словами, зараз їх направили до табору «Бєла Єзова», де утримують «тисячі» українців.

Вона розповіла, що її родичі спокійно пройшли угорський кордон: вони мали при собі чеську позванку і тест на COVID-19. Але в Празі їх зупинила поліція і повезла у відділок, де їм надали право на один дзвінок. Жінка сама знайшла своїх рідних в таборі «Бєла Єзова», де вони утримуються вже 9 днів.

Жінка додала, що вони повинні будуть заплатити за кожен день свого перебування та за тест на коронавірус, який зробили їм у таборі. Перебування коштує 250 крон, а тест близько 2 тис. грн. Вона наголосила, що табір відвідував український консул, але допомоги нібито не надав.

Зі свого боку в посольстві України в Чехії спростували цю інформацію. Там заявили, що працівники посольства відвідали українців в пунктах «Балкова» та «Бєла Єзова» і закликали їх до подання клопотання про добровільне повернення в Україну.

Це найшвидший спосіб повернутися додому, розповідають в посольстві. Після цього посольство має правові підстави звернутися в МВС Чехії щодо прискорення повернення громадян. Також там заявили, що посольство України в Чехії тримає ситуацію на контролі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила законопроект № 2365 про захист заробітчан і боротьбу з шахрайством під час працевлаштування за кордоном. Народні обранці встановили штрафи для компаній, які займаються посередництвом у працевлаштуванні українців.