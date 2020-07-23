Трудовая миграция. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n141523-massovoe-zaderjanie-ukraincev-v-chehii-chto-proishodit.html

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Трудовые мигранты, которые едут в Чехию для трудоустройства, массово отлавливаются полицией страны. Украинских граждан отправляют в пункты временного пребывания для иностранцев и лиц без гражданства.

Сейчас в пунктах «Балочная», «Бела Езова» и «Вишни лготу» находятся 170 украинцев. Об этом сообщили в посольстве Украины в Чехии, передает ТСН.

Причинами задержания украинских граждан называют нарушение миграционного законодательства, согласно которому въезд в европейские страны ограничен без соответствующих разрешений.

Ранее к журналистам обратилась украинка Марьяна, чьи родственники уехали на заработки в Чехию, где их якобы задержала полиция. По ее словам, сейчас родственников женщины направили в лагерь «Бела Езова», где содержатся «тысячи» украинцев.

Она рассказала, что ее родственники спокойно прошли венгерскую границу: они имели при себе чешское приглашение и тест на COVID-19. Но в Праге их остановила полиция и увезла в участок, где им предоставили право на один звонок. Женщина сама нашла своих родных в лагере «Бела Езова», где их удерживают уже 9 дней.

Женщина добавила, что пребывание в лагере платное. Ее родственники должны будут заплатить за каждый день своего пребывания и оплатить тест на коронавирус, который им сделали в лагере. Пребывание стоит 250 крон в сутки, а тест около 2 тыс. грн. Она также добавила, что лагерь посещал украинский консул, но помощи якобы не предоставил.

В свою очередь в посольстве опровергли эту информацию. Там заявили, что работники посольства посетили украинских граждан в пунктах «Балочная» и «Бела Езова» и призвали их к подаче ходатайства о добровольном возвращении в Украину.

Это самый быстрый способ вернуться домой, рассказывают в посольстве. После этого посольство имеет правовые основания обратиться в МВД Чехии и ускорить процесс возврата граждан. Также там заявили, что посольство Украины в Чехии контролирует ситуацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект № 2365 о защите работников и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за рубежом. Народные избранники установили штрафы для компаний, которые занимаются посредничеством в трудоустройстве украинцев.