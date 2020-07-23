Хищение оборонки разоблачили правоохранители. Фото: arhano.ru

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Бороться с корупцией пытаются в Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила бывшего директора предприятия концерна «Укроборонпром» в незаконных действиях.

Действия чиновника привели к ущербу государственному предприятию на сумму 5 млн грн. Правоохранители установили, что одно из предприятий, которое входит в состав концерна «Укроборонпром», получило финансирование от Минобороны на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Оказалось, что выделенные деньги директор использовал не по назначению. Об этом 23 июля сообщает пресс-центр украинской спецслужбы.

Следователи установили, что в 2017 году во время проведения незаконной схемы с государственными деньгами, увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. Из-за этого контракт не оплатили вовремя.

Противоправные действия чиновника привели к иску европейских партнеров относительно наложения штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта, — отметили в СБУ.

Главному фигуранту производства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие. Уже проведены обыски по местам проживания и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получены дополнительные доказательства его противоправной деятельности.

Напомним, в СБУ заявили, что предприниматели поставляли «Укрзализныце» некачественные запчасти, которые были нелегально завезены из России. Общая сумма контактов составила почти 200 млн грн. Благодаря фальсификациям фигуранты дела смогли вывести в наличные почти 50 млн грн и присвоить их.