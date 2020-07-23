Розкрадання оборонки викрили правоохоронці. Фото: arhano.ru

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Боротися з корупцією намагаються в Україні. Служба безпеки України (СБУ) викрила колишнього директора підприємства концерну «Укроборонпром» у незаконних діях.

Дії посадовця призвели до збитків державному підприємству на суму 5 млн грн. Правоохоронці встановили, що одне з підприємств, яке входить до складу концерну «Укроборонпром», отримало фінансування від Міноборони на закупівлю у західних партнерів партії стрілецького озброєння. Виявилося, що виділені гроші директор використав не за призначенням. Про це 23 липня повідомляє прес-центр української спецслужби.

Слідчі встановили, що в 2017 році під час проведення незаконної схеми із державними грошима, збільшились ціни на законтрактовану Міноборони продукцію. Через це контракт не оплатили вчасно.

Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту, — зазначили в СБУ.

Головному фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство. Вже проведені обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства, під час яких отримано додаткові докази його протиправної діяльності.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що підприємці постачали «Укрзалізниці» неякісні запчастини, які були нелегально завезені з Росії. Загальна сума контактів становила майже 200 млн грн. Завдяки фальсифікаціям фігуранти справи змогли вивести в готівку майже 50 млн грн і привласнити їх.