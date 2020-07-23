Новую учетную ставку НБУ установил вопреки ожиданиям аналитиков, фото — Нацбанк

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Ракурс

Учетную ставку Национальный банк Украины (НБУ) сохранил на уровне 6,0%. Такое решение принято по результатам первого заседания правления после назначения Кирилла Шевченко новым главой НБУ.

Нацбанк решил не снижать ставку и дальше впервые за последние 12 месяцев. Аналитики ожидали, что НБУ снизит ставку до 5,5%.

Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021—2022 годах, а с другой — оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов, — сообщил 23 июля на брифинге Шевченко.

Он добавил, что предыдущие снижения учетной ставки еще не полностью отразились на стоимости ресурсов на финансовых рынках.

Во время назначения Шевченко в Раде заявлял, что центральный банк должен продолжить начатое под руководством его предшественника Якова Смолия снижение ставок, чтобы сделать более доступными кредиты, необходимые для восстановления экономики.

Следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 3 сентября.

«Ракурс» сообщал, что 11 июня НБУ снизил учетную ставку с 8% до 6%. Этот уровень стал самым низким за всю историю независимой Украины.