Кейт Міддлтон. Фото: Коммерсант

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Ракурс

Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма й герцогиня Кембриджська, провела разом із чоловіком зустріч у Сандрінгемскому палаці.

Для зустрічі в сонячний літній день герцогиня обрала білу бавовняну сукню-сорочку спідницею-кльош і делікатним блакитним принтом на тканині. Про це стало відомо з Instagram королівської пари.







Зустріч відбулася в теплий сонячний день, тому герцогиня вирішила постати в простому, але стильному вбранні. Покрій сукні ідеально підкреслив струнку фігуру Кейт.

Волосся герцогині було укладене в легкі локони. Завершила образ королівська особа невеликими золотими сережками-кільцями.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон обговорили з активістами розподіл коштів із Королівського фонду на допомогу людям, які борються на передовій із коронавірусом.







Під час бесіди члени королівської сім’ї дізналися, що багато медиків, які працюють з COVID-19, потребують підтримки психічного здоров’я. Герцоги Кембриджські виділили на це 1,8 млн фунтів, що становить майже 64 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон продемонструвала вбрання за 660 дол. Дружина принца Вільяма відтворила образ данської принцеси Мері.