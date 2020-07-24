Жінка згоріла заживо — з’явилося відео масштабної пожежі в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n141561-jinka-zgorila-zajyvo-z-yavylosya-video-masshtabnoyi-pojeji-v-kyievi.htmlРакурс
Масштабна пожежа сталася 24 липня у Деснянському районі Києва.
Загоряння сталося на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на вулиці Закревського. Про надзвичайну подію 24 липня повідомляє спільнота «Киев оперативный» на власній сторінці у Facebook.
На місці події працювали рятувальники ДСНС. За інформацією соцмереж, у пожежі загинула жінка. Вона вийшла на балкон до приїзду вогнеборців, але її врятувати не змогли — жителька дому згоріла заживо.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій поки не коментували подію.
Нагадаємо, 9 липня сталася пожежа у квартирі в одній із житлових дев’ятиповерхівок у Деснянському районі столиці. Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. На щастя, ніхто внаслідок загоряння не постраждав.