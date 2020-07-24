Пожежа в Києві забрала життя людини. Фото: 112 Україна

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Масштабна пожежа сталася 24 липня у Деснянському районі Києва.

Загоряння сталося на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на вулиці Закревського. Про надзвичайну подію 24 липня повідомляє спільнота «Киев оперативный» на власній сторінці у Facebook.

На місці події працювали рятувальники ДСНС. За інформацією соцмереж, у пожежі загинула жінка. Вона вийшла на балкон до приїзду вогнеборців, але її врятувати не змогли — жителька дому згоріла заживо.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поки не коментували подію.

Нагадаємо, 9 липня сталася пожежа у квартирі в одній із житлових дев’ятиповерхівок у Деснянському районі столиці. Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. На щастя, ніхто внаслідок загоряння не постраждав.