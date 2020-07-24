Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в Києві забрала життя людини. Фото: 112 Україна

Жінка згоріла заживо — з’явилося відео масштабної пожежі в Києві

24 лип 2020, 11:39
999

Масштабна пожежа сталася 24 липня у Деснянському районі Києва.

Загоряння сталося на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на вулиці Закревського. Про надзвичайну подію 24 липня повідомляє спільнота «Киев оперативный» на власній сторінці у Facebook.

На місці події працювали рятувальники ДСНС. За інформацією соцмереж, у пожежі загинула жінка. Вона вийшла на балкон до приїзду вогнеборців, але її врятувати не змогли — жителька дому згоріла заживо.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поки не коментували подію.


Нагадаємо, 9 липня сталася пожежа у квартирі в одній із житлових дев’ятиповерхівок у Деснянському районі столиці. Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. На щастя, ніхто внаслідок загоряння не постраждав.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿