Муса Сулейманов, хлопчик, що загинув. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141666-prychynu-smerti-tryrichnogo-musy-suleymanova-nazvaly-okupanty.html

Ракурс

Муса Сулейманов, син кримськотатарського політв’язня Руслана Сулейманова, був знайдений мертвим в окупованому Криму 26 липня.

Причиною смерті трирічного хлопчика стало утоплення. Про це заявили в підконтрольному Росії МВС в окупованому Криму.

Повідомляється, що тіло хлопчика виявили в одній із вигрібних ям, яка розташована поруч із його будинком. Згідно із результатами розтину, що проводили в окупованому Криму, сліди насильницької смерті на тілі хлопчика були відсутні.

Зазначається, що час настання смерті відповідає часу зникнення дитини. Зараз встановлюються причини та умови за яких загинув хлопчик.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що місце знаходження тіла хлопчика і непередбачувальні обставини, які призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання.

Зі свого боку Меджліс заявив про готовність залучити необхідних фахівців і юристів для того, щоб встановити об'єктивні обставини смерті дитини після віддання тіла Муси Сулейманова землі.



Наразі в селищі Строганівка проходить дженадзе (похорон) загиблого хлопчика.





Батько дитини Руслан Сулейманов був затриманий 27 березня 2019 року під час проведення масових обшуків у Криму в справі «Хізб ут-Тахрір» (ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена у РФ як «екстремістська»).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що трирічного сина політв’язня Руслана Сулейманова було знайдено мертвим у Криму 26 липня після триденних пошуків. Мусу Сулейманова востаннє бачили 24 липня приблизно о 18.00 — хлопчик грав неподалік від свого будинку, а потім зник.

МНС Криму підтвердило інформацію про виявлення тіла дитини. Хлопчик зник 24 липня. До його пошуків було залучено співробітників окупаційної поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів.