Знайдено мертвим трирічного сина кримськотатарського політв’язня у Криму — новини Криму

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Трирічного сина політв’язня Руслана Сулейманова 26 липня було знайдено мертвим у Криму після триденних пошуків. Мусу Сулейманова востаннє бачили 24 липня близько 18.00 — хлопчик бавився неподалік свого будинку, а згодом зник.

МНС Криму підтвердило інформацію про виявлення тіла дитини. Хлопчик зник 24 липня. До його пошуків було залучено співробітників окупаційної поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів. Російська прокуратура анексованого Криму порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ — вбивство малолітньої особи.

За інформацією активістів, трирічного Мусу Сулейманова востаннє бачили близько 18.00 біля будинку на вулиці Армут, 8, він грався у пісочниці. Зниклий хлопчик — син громадського журналіста, фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Сулейманова.