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Ракурс
Найден мертвым трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного в Крыму

Найден мертвым трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного в Крыму

26 июл 2020, 12:40
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Трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова 26 июля был найден мертвым в Крыму после трехдневных поисков. Муссу Сулейманова в последний раз видели 24 июля около 18.00 — мальчик играл неподалеку от своего дома, а затем исчез.

МЧС Крыма подтвердило информацию об обнаружении тела ребенка. Мальчик пропал 24 июля. К его поискам были привлечены сотрудники оккупационной полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры. Российская прокуратура аннексированного Крыма возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего лица.

По информации активистов, трехлетнего Мусу Сулейманова последний раз видели около 18.00 возле дома на улице Армут, 8, он играл в песочнице. Пропавший мальчик — сын гражданского журналиста, фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Сулейманова.


Источник: Ракурс


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