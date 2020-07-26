Найден мертвым трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного в Крыму

https://racurs.ua/n141636-nayden-mertvym-trehletniy-syn-krymskotatarskogo-politzakluchennogo-v-krymu.html

Ракурс

Трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова 26 июля был найден мертвым в Крыму после трехдневных поисков. Муссу Сулейманова в последний раз видели 24 июля около 18.00 — мальчик играл неподалеку от своего дома, а затем исчез.

МЧС Крыма подтвердило информацию об обнаружении тела ребенка. Мальчик пропал 24 июля. К его поискам были привлечены сотрудники оккупационной полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры. Российская прокуратура аннексированного Крыма возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего лица.

По информации активистов, трехлетнего Мусу Сулейманова последний раз видели около 18.00 возле дома на улице Армут, 8, он играл в песочнице. Пропавший мальчик — сын гражданского журналиста, фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Сулейманова.