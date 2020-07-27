Чому луцького терориста не “зняли” снайпери, пояснив Геращенко — теракт у Луцьку

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Ракурс

Луцького терориста Максима Кривоша, який утримував впродовж 12 годин заручників в рейсовому автобусі, не могли ліквідувати снайпери. Чому так відбулося, пояснив заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

За словами чиновника, до спецоперації зі звільнення заручників снайпери не були долучені, оскільки Кривош діяв «дуже грамотно», захопивши автобус зі шторками. Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» Геращенко.

Він дуже добре підготувався… Дуже грамотно діяв. Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Бо не у всіх автобусах у нас сьогодні є шторки, — пояснив заступник Авакова.

Геращенко також додав, що Кривош розсадив заручників вздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його «зняти».

Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації — те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, — я вважаю, це успіх, — резюмував силовик.

Нагадаємо, зранку 21 липня Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку і утримував їх до пізнього вечора. Поліція максимально відтіснила ЗМІ від місця інциденту. Проте згодом у соцмережах з’явилося відео затримання терориста і звільнення заручників у Луцьку. На відео видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають. Через деякий час до нього неквапливо підходять троє силовиків. Згодом із транспорту по одному виходять заручники. Ще приблизно за хвилину під’їжджає БТР зі спецпризначенцями, після чого чути, як вибухає світлошумова граната.