Почему луцкого террориста не «снял» снайпер, пояснил Геращенко — теракт в Луцке

https://racurs.ua/n141665-pochemu-luckogo-terrorista-ne-snyal-snayper-poyasnil-geraschenko.html

Ракурс

Луцкого террориста Максима Кривоша, который удерживал на протяжении 12 часов заложников в рейсовом автобусе, не могли ликвидировать снайперы. Почему так произошло, объяснил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

По словам чиновника, в спецоперации по освобождению заложников снайперы участия не принимали, поскольку Кривош действовал «очень грамотно», захватив автобус со шторками. Об этом Геращенко рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он очень хорошо подготовился… Очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки, — пояснил заместитель Авакова.

Геращенко также добавил, что Кривош рассадил заложников вдоль окон, а сам не показывался, поэтому снайпер не мог его «снять».

Все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять же, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации — то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, — я считаю, это успех, — резюмировал силовик.



Напомним, утром 21 июля Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке и удерживал их до позднего вечера. Полиция максимально оттеснила СМИ от места инцидента. Однако впоследствии в соцсетях появилось видео задержания террориста и освобождения заложников в Луцке.

На видео видно, что Кривош выходит с поднятыми руками из автобуса и ждет, пока его задержат. Спустя некоторое время к нему неторопливо подходят трое силовиков. Затем из транспорта по одному выходят заложники. Еще примерно спустя минуту подъезжает БТР со спецназовцами, после чего слышен взрыв светошумовой гранаты.