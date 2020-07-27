Курс гривні дещо виріс

https://racurs.ua/ua/n141664-nacbank-pidvyschyv-kurs-gryvni-infografika.html

Ракурс

Курс гривні на 27 липня підвищив Національний банк України (НБУ).

Курс української національної валюти зріс на 12 копійок. Про це повідомляється на сайті валютного регулятора.

Таким чином, офіційний курс гривні до іноземних валют на 27 липня становить:

долар США — 27,75 грн;

євро — 32,22 грн;

російський рубль — 0,386 грн.

Торги на міжбанку у п’ятницю, 24 липня, закрилися на рівні 27,84 грн/дол. при покупці та 27,87 грн/дол. при продажу. До сьогоднішнього відкриття міжбанку вони не змінилися.

А от курс євро з часу закриття міжбанку зріс на 26 копійок у покупці — до 32,59 грн на момент відкриття торгів, та на 27 копійок в продажу — до 32,63 грн.

Також дещо зріс курс російського рубля.

Нагадаємо, новий голова НБУ Кирило Шевченко нещодавно назвав причини значного падіння курсу української національної валюти до долара США. Голова Нацбанку наголосив, що політика очолюваного ним відомства щодо роботи з плаваючим курсом залишається незмінною.