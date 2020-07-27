Курс гривны несколько вырос

https://racurs.ua/n141664-nacbank-povysil-kurs-grivny-infografika.html

Ракурс

Курс гривны на 27 июля повысил Национальный банк Украины (НБУ).

Курс украинской национальной валюты вырос на 12 копеек. Об этом сообщается на сайте валютного регулятора.

Таким образом, официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 июля составляет:

доллар США — 27,75 грн;

евро — 32,22 грн;

российский рубль — 0,386 грн.

Торги на межбанке в пятницу, 24 июля, закрылись на уровне 27,84 грн/долл. при покупке и 27,87 грн/долл. при продаже. До сегодняшнего открытия межбанка они не изменились.

А вот курс евро со времени закрытия межбанка вырос на 26 копеек в покупке — до 32,59 грн на момент открытия торгов, и на 27 копеек в продаже — до 32,63 грн.

Также несколько вырос курс российского рубля.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко недавно назвал причины значительного падения курса украинской национальной валюты к доллару США. Глава Нацбанка подчеркнул, что политика возглавляемого им ведомства по работе с плавающим курсом остается неизменной.