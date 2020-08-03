Меру пресечения избрали главе Государственной судебной администрации. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n142009-meru-presecheniya-izbrali-glave-gosudarstvennoy-sudebnoy-administracii.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется не столь активно, как того требует общество. Сегодня, 3 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Следственный судья назначил главе ГСА меру пресечения в виде личного обязательства, частично удовлетворив ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

Подозреваемый обязан:

по первому требованию прибывать к следственным детективам Национального антикоррупционного бюро, прокурорам и в суд;

сообщать следователям, прокурорам и суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве, а также потерпевшими.

Мера пресечения действует до 16 сентября 2020 года. Полный текст решения суда будет оглашен 6 августа в 16.00.

Как известно, Холоднюка подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ст. 351−2 (препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины) и ч. 1 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Как ранее писал «Ракурс», детективы НАБУ объявили о подозрении главе ГСА Холоднюку. Также объявлено о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям ОАСК.