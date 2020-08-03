За умышленный кашель футболистов в Англии будут удалять с поля. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Пандемия коронавируса заставила Футбольную ассоциацию Англии разработать новые рекомендации для арбитров. На период карантинных ограничений арбитры матчей имеют право предупреждать и даже удалять с поля игроков за умышленный кашель в сторону соперников или рефери.

В рекомендациях указано, что рефери матчей не должны наказывать футболистов за непреднамеренный кашель, но обязаны напоминать игрокам, чтобы те не плевали на газон, хотя подобные действия никогда не считались нарушением, сообщает Reuters.

Если после просьбы рефери игрок продолжает систематически плевать на газон, то судья имеет право наказать футболиста.

Если футболисты хотят кашлянуть или чихнуть, то это следует делать в рукав футболки. При этом касаться лица запрещается. Судьи должны следить за выполнением этого требования.

А вот радости от забитого мяча отменять не будут. Футболисты имеют право не соблюдать дистанцию, когда празднуют забитый гол.

Инструкции для арбитров вступают в действие немедленно и обязательны к применению во всех английских футбольных лигах.

Как известно, сейчас в чемпионате Англии по футболу межсезонье. Но уже 12 сентября стартует новый розыгрыш.

Как ранее писал «Ракурс», врачебная ошибка привела к массовому заражению коронавирусом 19 болгарских футболистов. Больной коронавирусом футболист вышел на поле в стартовом составе команды, потому что тест на COVID-19 показал отрицательный результат. После матча зафиксировали несколько новых случаев коронавируса у футболистов.