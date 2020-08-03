День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Фото: spzh.news

https://racurs.ua/n142007-4-avgusta-prazdnuut-den-pamyati-mironosicy-ravnoapostolnoy-marii-magdaliny.html

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4 августа праздник отмечают все христиане — День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Мария Магдалина является одной из самых известных женщин в истории религии, последовательницей Иисуса Христа. Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу.

Мария происходила из галилейского города Магдала. В Новом завете сказано, что Иисус Христос излечил ее от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Иисусом и стала ему служить.

Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолов.

Считается, что Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Магдалина скончалась в Эфесе. В православии Марию почитают как равноапостольную святую.

В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами — черной и красной смородиной, а также черникой, поэтому святую еще называли Ягодницей.

В поле же работать в этот день не рекомендовалось. Считалось, что в этот праздник есть высокий риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее. «Коли гроза — сена будет за глаза», — говорили на Руси.

Также до 2018 года 4 августа праздновался День Национальной полиции Украины, но указом президента № 97 от 4 апреля 2018 года этот праздник перенесен на 4 июля.

Этот день в истории

4 августа происходили такие события:

в 1668 году в Шампани, монах Пьер Периньон представил новый напиток, который назвали шампанским;

в 1777 году в Лондоне был открыт первый в мире цирк;

в 1914 году началась Первая мировая война.

В этот день родились: