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Ракурс
Киевский террорист. Фото: Фокус

Какую меру пресечения изберут для киевского террориста, рассказал Геращенко

3 авг 2020, 20:48
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Киевский террорист, которым оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, сейчас находится в здании Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Геращенко заявил, что в настоящее время сотрудники СБУ допрашивают задержанного, а впереди его ждет избрание меры пресечения.

Замминистра предположил, что Каримову в суде изберут меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.


Геращенко уточнил, что поблажек террористу не будет и задержанный ответит перед законом по всей строгости.

Как ранее писал «Ракурс», Каримов зашел в помещение банка «Универсалбанк», расположенного в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, с двумя сумками и заявил, что в них находится взрывчатка. Мужчина был задержан во время спецоперации СБУ. Геращенко после изучения страницы злоумышленника в соцсети назвал его психически неуравновешенным лицом.

Источник: Ракурс


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