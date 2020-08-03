Киевский террорист. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n142006-kakuu-meru-presecheniya-izberut-dlya-kievskogo-terrorista-rasskazal-geraschenko.html

Ракурс

Киевский террорист, которым оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, сейчас находится в здании Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Геращенко заявил, что в настоящее время сотрудники СБУ допрашивают задержанного, а впереди его ждет избрание меры пресечения.

Замминистра предположил, что Каримову в суде изберут меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Геращенко уточнил, что поблажек террористу не будет и задержанный ответит перед законом по всей строгости.

Как ранее писал «Ракурс», Каримов зашел в помещение банка «Универсалбанк», расположенного в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, с двумя сумками и заявил, что в них находится взрывчатка. Мужчина был задержан во время спецоперации СБУ. Геращенко после изучения страницы злоумышленника в соцсети назвал его психически неуравновешенным лицом.