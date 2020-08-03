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Киевского террориста задержали силовики. Фото: Зорян Шкиряк
Киевского террориста задержали силовики после штурма банка (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141982-kievskogo-terrorista-zaderjali-siloviki-posle-shturma-banka-video.htmlРакурс
Киевский террорист Сухроб Каримов, который в центре Киева захватил отделение «Универсал Банка» и удерживал заложницу, нейтрализован.
Спецподразделение Службы безопасности Украины «Альфа» задержало Сухроба Каримова во время прямого эфира, где тот провозглашал требования. Злоумышленника после штурма посадили в служебный автомобиль спецслужбы.
Представитель СБУ Сергей Пунь сообщил, что перед штурмом отделения банка был создан оперативный штаб и введен план «Бумеранг».
В захваченном террористом помещении было два человека — заложник и сам Каримов. В спецслужбе отметили, что у задержанного был портфель с проволокой, но так и не понятно, была ли там взрывчатка.
Перед штурмом террорист сумел высказать несколько тезисов своего обращения в прямой трансляции.
Украина — это свободная страна, свободное государство. Вы выбрали шута, он взял на себя обязанности руководить страной. Что изменилось? До этого были президенты — хоть один кто-то поменял что-то? Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, — заявил он.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook написал, что на месте происшествия работают взрывотехники. На злоумышленника ждет суд и тюремное заключение.
Напомним, ранее в полиции идентифицировали, что террорист — гражданин Узбекистана — Сухроб Каримов 1988 года рождения. Заместитель главы МВД Анто Геращенко после изучения страницы злоумышленника в соцсети назвал его психически неуравновешенным лицом.
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