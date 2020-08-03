Киевского террориста задержали силовики. Фото: Зорян Шкиряк

https://racurs.ua/n141982-kievskogo-terrorista-zaderjali-siloviki-posle-shturma-banka-video.html

Ракурс

Киевский террорист Сухроб Каримов, который в центре Киева захватил отделение «Универсал Банка» и удерживал заложницу, нейтрализован.

Спецподразделение Службы безопасности Украины «Альфа» задержало Сухроба Каримова во время прямого эфира, где тот провозглашал требования. Злоумышленника после штурма посадили в служебный автомобиль спецслужбы.

Представитель СБУ Сергей Пунь сообщил, что перед штурмом отделения банка был создан оперативный штаб и введен план «Бумеранг».

В захваченном террористом помещении было два человека — заложник и сам Каримов. В спецслужбе отметили, что у задержанного был портфель с проволокой, но так и не понятно, была ли там взрывчатка.

Перед штурмом террорист сумел высказать несколько тезисов своего обращения в прямой трансляции.

Украина — это свободная страна, свободное государство. Вы выбрали шута, он взял на себя обязанности руководить страной. Что изменилось? До этого были президенты — хоть один кто-то поменял что-то? Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, — заявил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook написал, что на месте происшествия работают взрывотехники. На злоумышленника ждет суд и тюремное заключение.

Напомним, ранее в полиции идентифицировали, что террорист — гражданин Узбекистана — Сухроб Каримов 1988 года рождения. Заместитель главы МВД Анто Геращенко после изучения страницы злоумышленника в соцсети назвал его психически неуравновешенным лицом.