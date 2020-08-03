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В Греции появился подводный музей, фото: Thanasis Moras

Уникальный подводный музей кораблекрушений открыли в Греции (ФОТО)

3 авг 2020, 14:56
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Подводный музей под названием «Парфенон кораблекрушений» открылся в Греции.

Музей расположен возле побережья острова Алонисос в Эгейском море, сообщает The Guardian.

Подводный музей будет доступен для посещений дайверами-любителями в период со 2 августа по 3 октября.

Также экспозиции музея можно посетить виртуально в информационном центре в городе Алонисос.

Сейчас для посетителей музея доступна экспозиция кораблекрушения, расположенная на глубине 21−29 м у берега острова Перистера. Здесь примерно в 425 году до нашей эры из-за непогоды затонул корабль, перевозивший тысячи амфор с вином.

Затонувший корабль обнаружили в 1985 году. Власти планируют сделать доступными для дайверов-любителей еще четыре старинные корабельные аварии в этом районе, стремясь сформировать парк для дайвинга, который привлечет больше туристов.

В Греции появился подводный музей, фото: AP Photo/Elena Becatoros

В Греции появился подводный музей, фото: AP Photo/Elena Becatoros


Напомним, в 2017 году в Испании открыли музей, расположенный на дне океана.


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