Уникальный подводный музей кораблекрушений открыли в Греции (ФОТО)https://racurs.ua/n141980-podvodnyy-muzey-korablekrusheniy-otkryli-v-grecii-foto.htmlРакурс
Подводный музей под названием «Парфенон кораблекрушений» открылся в Греции.
Музей расположен возле побережья острова Алонисос в Эгейском море, сообщает The Guardian.
Подводный музей будет доступен для посещений дайверами-любителями в период со 2 августа по 3 октября.
Также экспозиции музея можно посетить виртуально в информационном центре в городе Алонисос.
Сейчас для посетителей музея доступна экспозиция кораблекрушения, расположенная на глубине 21−29 м у берега острова Перистера. Здесь примерно в 425 году до нашей эры из-за непогоды затонул корабль, перевозивший тысячи амфор с вином.
Затонувший корабль обнаружили в 1985 году. Власти планируют сделать доступными для дайверов-любителей еще четыре старинные корабельные аварии в этом районе, стремясь сформировать парк для дайвинга, который привлечет больше туристов.
Напомним, в 2017 году в Испании открыли музей, расположенный на дне океана.