У Греції з'явився підводний музей, фото: Thanasis Moras

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Підводний музей під назвою «Парфенон корабельних аварій» відкрився у Греції.

Музей розташований біля узбережжя острова Алонісос в Егейському морі, повідомляє The Guardian.

Підводний музей буде доступний для відвідувань дайверами-любителями у період з 2 серпня по 3 жовтня.

Також експозиції музею можна відвідати віртуально в інформаційному центрі у місті Алонісос.

Наразі для відвідувачів музею доступна експозиція корабельної аварії, розташована на глибині 21−29 м біля берега острова Перістера. Тут приблизно у 425 році до нашої ери через негоду затонув корабель, котрий перевозив тисячі амфор із вином.

Затонулий корабель виявили у 1985 році. Влада планує зробити доступними для дайверів-любителів ще чотири старовинні корабельні аварії в цьому районі, прагнучи сформувати парк для дайвінгу, який залучить більше туристів.

Нагадаємо, у 2017 році в Іспанії відкрили музей, розташований на дні океану.