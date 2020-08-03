40 тис. грн і прямий телеефір — вимоги київського терориста і реакція СБУ

https://racurs.ua/ua/n141981-40-tys-grn-i-pryamyy-teleefir-vymogy-kyyivskogo-terorysta-i-reakciya-sbu-video.html

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Сухроб Карімов — київський терорист, який 3 серпня у центрі столиці захопив відділення «Універсал Банку», розташоване у бізнес-центрі «Леонардо», нібито вимагає 40 тис. грн. Таку інформацію підтверджують різні журналісти, які працюють на місці події. Також відомо, що деяким представникам ЗМІ вдалося потрапити всередину бізнес-центру.

Незважаючи на те, що Сухроб Карімов вимагав 40 тис. грн, в прямому ефірі він заявив, що всім світом повинна керувати одна особа, а президентів всіх країн необхідно заарештувати.

Окрім цього, коментар щодо подій у Києві щойно оприлюднила Служба безпеки України.

Створено оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спецоперації СБУ «Бумеранг». В заручниках перебуває одна людина, інші — евакуйовані. Ситуація під контролем, — наголосили у спецслужбі.

Також силовики підтвердили, що терорист вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, 32-річний Сухроб Карімов приніс у банк велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід.

Водночас журналіст PavlovskyNEWS підтвердив, що йому вдалося потрапити в бізнес-центр. За його словами, частина банків там й досі працюють, оскільки «не було розпорядження поліції». Однак терорист із заручницею перебувають в іншій частині будівлі, вхід до якої перекрито.