Власник Tesla позбувся водійських прав через регулювання склоочисників

Власник Tesla позбувся водійських прав.

https://racurs.ua/ua/n141979-vlasnyk-tesla-pozbuvsya-vodiyskyh-prav-cherez-reguluvannya-skloochysnykiv.html

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У Німеччині водій влаштував дорожньо-транспортну пригоду через склоочисники.

Власник електрокара Tesla Model 3 потрапив в аварію, намагаючись відрегулювати швидкість роботи склоочисників. Таке сталося в німецькому місті Карлсруе недалеко від французько-німецького кордону. Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport.

Водій ввечері повертався додому на «Теслі» та потрапив під сильну зливу. Чоловік намагався збільшити швидкість роботи склоочисників, які не справлялися з потоками води, не впорався з керуванням та вилетівши на узбіччя, збив кілька дерев. Дорожня поліція відправила матеріали по аварії в окружний суд міста, де власника Tesla визнали винним у необережному водінні — позбавив прав на місяць та визначив штраф у 200 євро.

За інформацією видання, в Tesla Model 3 інтенсивність роботи «двірників» налаштовується виключно через меню сенсорного екрану на центральній панелі. Феміда постановила, що тачскрін в салоні Tesla є «електронним пристроєм», а значить, користуватися ним в русі заборонено незалежно від мети. Вирок є остаточним і не підлягає апеляції.

Нагадаємо, автомобільна компанія із Сполучених Штатів Америки Tesla запропонувала хакерам зламати електромобіль Tesla Model 3 й отримати за це винагороду.