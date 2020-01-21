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Кросовери Tesla будуть доставляти астронавтів до ракет. Фото: piqsels.com

Астронавти NASA добиратимуться до ракет на електроавтомобілях Tesla (ФОТО)

21 січ 2020, 16:05
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Астронавти NASA, які найближчим часом полетять на ракеті SpaceX (Спейс Ікс), будуть добиратися до неї на електричних джипах Tesla Model X (Тесла).

Нещодавно білий кросовер Model X доставив двох астронавтів Дага Херлі та Роберта Бенкена на стартовий майданчик під час тренування. Раніше транспортуванням екіпажу займався ретрофургон Astrovan. Про це 21 січня повідомляє Associated Press

Як відомо, 19 січня аерокосмічна компанія SpaceX провела тестування аварійної системи евакуації корабля Crew Dragon. Ракету Falcon 9 з кораблем Crew Dragon без екіпажу запустили з мису Канаверал, через півтори хвилини спрацювала аварійна система і корабель підключив власні двигуни, щоб піти на безпечну дистанцію від ракети. Ракета вибухнула висоті майже 20 км, а корабель на парашутах спустився у води Атлантичного океану. Пошуковий корабель його транспортував з місця події.

Ретрофургон Astrovan. Фото: Популярная механика

Кросовери Tesla будуть доставляти астронавтів до ракет. Фото: Associated Press

Нагадаємо, у грудні інженери компанії SpaceX запустили в космос нову 550-тонну ракету Falcon 9. Вона вивела на орбіту Міжнародної космічної станції (МКС) безпілотний корабель Dragon. На його борту перебуває 2 тис. 585 кг вантажу.

Джерело: Ракурс


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