Кроссоверы Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам. Фото: piqsels.com

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Астронавты NASA, которые в ближайшее время полетят на ракете SpaceX (Спейс Икс), будут добираться к ним на электрических джипах Tesla Model X (Тесла).

Недавно белый кроссовер Model X доставил двух астронавтов Дага Херли и Роберта Бенкена на стартовую площадку во время тренировки. Ранее транспортировкой экипажа занимался ретрофургон Astrovan. Об этом 21 января сообщает Associated Press.

Как известно, 19 января аэрокосмическая компания SpaceX провела тестирование аварийной системы эвакуации корабля Crew Dragon. Ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon без экипажа запустили с мыса Канаверал, через полторы минуты сработала аварийная система и корабль подключил собственные двигатели, чтобы уйти на безопасную дистанцию от ракеты. Ракета взорвалась высоте почти 20 км, а корабль на парашютах спустился в воды Атлантического океана. Поисковый корабль его транспортировал с места происшествия.

Напомним, в декабре инженеры компании SpaceX запустили в космос новую 550-тонную ракету Falcon 9. Она вывела на орбиту Международной космической станции (МКС) беспилотный корабль Dragon. На его борту находится 2 тыс. 585 кг груза.