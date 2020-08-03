Владелец Tesla лишился водительских прав из-за регулировки стеклоочистителей

Владелец Tesla лишился водительских прав.

https://racurs.ua/n141979-vladelec-tesla-lishilsya-voditelskih-prav-iz-za-regulirovki-stekloochistiteley.html

Ракурс

В Германии водитель устроил дорожно-транспортное происшествие из-за стеклоочистителей.

Владелец электрокара Tesla Model 3 попал в аварию, пытаясь отрегулировать скорость работы стеклоочистителей. Такое произошло в немецком городе Карлсруэ недалеко от французско-немецкой границы. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Водитель вечером возвращался домой на «Тесле» и попал под сильный ливень. Мужчина пытался увеличить скорость работы стеклоочистителей, которые не справлялись с потоками воды, не справился с управлением и вылетев на обочину, сбил несколько деревьев. Дорожная полиция отправила материалы по аварии в окружной суд города, где владельца Tesla признали виновным в неосторожном вождении — лишил прав на месяц и определил штраф в 200 евро.

По информации издания, в Tesla Model 3 интенсивность работы «дворников» настраивается исключительно через меню сенсорного экрана на центральной панели. Фемида постановила, что тачскрин в салоне Tesla является «электронным устройством», а значит, пользоваться им в движении запрещено независимо от цели. Приговор является окончательным и не подлежит апелляции.

Напомним, автомобильная компания из Соединенных Штатов Америки Tesla предложила хакерам взломать электромобиль Tesla Model 3 и получить за это вознаграждение.