Накрывшую Киев аномальную жару изучили климатологи

Погода в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141978-nakryvshuu-kiev-anomalnuu-jaru-izuchili-klimatologi.html

Ракурс

Погода в Киеве в июле этого года в Киеве составила + 21,9 градуса среднемесячно, что превысило климатическую норму на 2,6 градуса.

Начало месяца было более холодным, а ближе к концу становилось жарче. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что самым холодным днем в месяце было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 11,7 градуса, а самым жарким днем оказалось 29 июля. В этот день максимальная температура после полудня достигла + 32,7 градуса.

Согласно наблюдениям, за месяц было всего восемь дней с температурой воздуха выше +30 градусов. Также в Киеве выпало всего лишь 46,5 мм осадков, что составляет 53% от ежемесячной нормы.

11 июня в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +26,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения для этого дня 1885 года.

Напомним, ранее прогноз погоды на август в Украине озвучил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. По его словам, согласно климатическим моделям и тенденциям изменения климата август — второй после июль месяц по повышению температуры воздуха.