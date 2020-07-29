В Беларуси задержали российских боевиков, скриншот видео

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Ракурс

Боевики, о задержании которых под Минском ранее сообщали белорусские СМИ, оказались наемниками из российской частной военной компании «Вагнера», известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины.

Сообщается о задержании 33 таких боевиков, передает белорусское информагентство БЕЛТА.

Они в ночь на 25 июля поселились в одном из отелей Минска. Впоследствии, 27 июля, переселились в один из санаториев на территории Минского района.

В этом санатории 32 боевиков белорусские силовики задержали сегодня, 29 июля, ночью. Еще одного боевика задержали на юге страны, где именно — не уточняется.

В администрации этого санатория отмечают, что приезжие привлекли к себе внимание из-за нехарактерного для российских туристов поведения и однообразной одежды в стиле милитари.

Спиртное не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружения санатория, — отмечает агентство со ссылкой на администрацию санатория.

В отношении задержанных белорусские правоохранители проводят проверку.

Отмечается, что ранее белорусские правоохранители получили информацию о прибытии в Беларусь 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Напомним, в июне президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает протесты, которые в последнее время начались в Беларуси, непосредственно связанными с вмешательством из-за рубежа.