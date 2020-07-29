Задолженность по субсидиям и льготам погасит Кабмин. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n141781-zadoljennost-po-subsidiyam-i-lgotam-pogasit-kabmin-dokument.html

Ракурс

Задолженность по субсидиям и льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая числилась по состоянию на 1 января 2020 года, будет погашена. Кабинет министров утвердил порядок использования в 2020 году средств, предусмотренных госбюджетом по программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме», для погашения задолженности за предоставленные не в денежной форме льготы и жилищные субсидии населению.

Это решение было принято во время заседания Кабмина, которое проходило сегодня, 29 июля, сообщает в Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что до 2020 года льготы и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись исполнителями услуг путем уменьшения платы за услуги с последующим возмещением соответствующих расходов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

В связи с изменениями в законодательстве в 2020 году льготы и жилищные субсидии предоставляются гражданам в денежной форме и финансируются за счет средств государственного бюджета, главным распорядителем которых определено Министерство социальной политики Украины.

Документом вводится механизм погашения перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищным субсидиям за счет средств бюджетной программы «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам».

Как ранее писал «Ракурс», из дополнительной помощи, выделенной Всемирный банком, 50 млн долл. будут направлены на помощь малообеспеченным семьям и выплату жилищных субсидий.