Заборгованість по субсидіях і пільгах погасить Кабмін. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n141781-zaborgovanist-po-subsydiyah-i-pilgah-pogasyt-kabmin-dokument.html

Ракурс

Заборгованість по субсидіях і пільгах на оплату житлово-комунальних послуг, що рахувалася станом на 1 січня 2020 року, буде погашена. Кабінет міністрів затвердив порядок використання у 2020 році коштів, передбачених держбюджетом за програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі», для погашення заборгованості за надані не в грошовій формі пільги і житлові субсидії населенню.

Це рішення було прийнято під час засідання Кабміну, яке проходило сьогодні, 29 липня, повідомляє у Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що до 2020 року пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг надавалися виконавцями послуг шляхом зменшення плати за послуги з подальшим відшкодуванням відповідних витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

У зв’язку зі змінами у законодавстві в 2020 році пільги і житлові субсидії надаються громадянам у грошовій формі і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, головним розпорядником яких визначено Міністерство соціальної політики України.

Документом вводиться механізм погашення перед виконавцями житлово-комунальних послуг заборгованості місцевих бюджетів за пільгами та житловими субсидіями за рахунок коштів бюджетної програми «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам».

Як раніше писав «Ракурс», із додаткової допомоги, виділеної Світовим банком, 50 млн дол. будуть спрямовані на допомогу малозабезпеченим сім’ям та виплату житлових субсидій.