Обвинувальний акт вручили нардепу Федині через нібито погрози Зеленському

Володимир Зеленський, София Федина та Маруся Звіробій. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141780-obvynuvalnyy-akt-vruchyly-nardepu-fediniy-cherez-nibyto-pogrozy-zelenskomu.html

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Погрози Зеленському перетворилися на обвинувальний акт для нардепа від «Європейської солідарності» Софії Федині.

Цей акт є підсумком процесу слідства, внаслідок чого справа передається відразу до суду. Про це розповіла сама нардеп в ефірі «Прямого».

Вона розповіла, що наразі справа передається до суду, куди має прийти потерпілий. Також нардеп звернула увагу на велику кількість слідчих і прокурорів, залучених до розслідування справи про «погрози» президенту Зеленському, а також на кошти, витрачені державною під час слідства.

До її справи залучили як мінімум дев’ять слідчих і тринадцять прокурорів. За її словами, на експертизи було витрачено 80 тис. гривень, а кілька сотень тисяч гривень витратили на зарплати правоохоронців.

12 січня Печерський районний суд Києва відмовився подовжити запобіжний захід народному депутату партії «Європейська Солідарність» Софії Федині, яку раніше відпустили під особисте зобов’язання. Раніше Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Федині у вигляді особистого зобов’язання.

10 лютого Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання ветеранці АТО, військовослужбовцю ЗСУ Олені Біленькій (Маруся Звіробій).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обвинувальний акт блогеру та художнику Сергію Пояркову вручили слідчі СБУ в межах розслідування кримінального провадження про погрози президенту України Володимиру Зеленському. Відповідну справу вже направили до суду.