Підозрюваному у вбивстві бійця «Азову» змінили запобіжний захід

Під час прощання з Олегом Черевком у Запоріжжі, фото: «Акцент»

https://racurs.ua/ua/n141779-pidozruvanomu-u-vbyvstvi-biycya-azovu-zminyly-zapobijnyy-zahid.html

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Підозрюваному у жорстокому побитті 29-річного бійця полку «Азов» Олега Черевка, в результаті якого військовослужбовець помер 27 липня, змінено запобіжний захід.

Замість визначеної судом попередньої інстанції застави в мінімальному розмірі 40 тис. грн, Запорізький апеляційний суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що підозрюваний та його захист у засіданні апеляційного суду брали участь у режимі відеоконференції з Комунарського районного суду Запоріжжя.

Черевко помер від травм, отриманих в результаті побиття раніше судимим громадянином Т. Конфлікт з ним у військовослужбовця виник у Запоріжжі, де Черевко перебував у відрядженні, повідомляє прес-служба полку «Азов».

Біля входу в один з торгових центрів військовий став на захист жінок, до котрих чіплявся громадянин Т. Останній завдав Черевкові удару в голову, який призвів до перелому основи черепа. Через кілька днів перебування в комі Черевко помер.

В «Азові» з Черевком попрощалися 28 липня. Сьогодні, 29 липня, відбулася церемонія прощання в Запоріжжі.

Нагадаємо, рішення про обрання підозрюваному в побитті Черевка застави ухвалив 24 липня Комунарський райсуд Запоріжжя.