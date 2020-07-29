Подозреваемому в убийстве бойца «Азова» изменили меру пресечения

Во время прощания с Олегом Черевко в Запорожье, фото: «Акцент»

https://racurs.ua/n141779-podozrevaemomu-v-ubiystve-boyca-azova-izmenili-meru-presecheniya.html

Ракурс

Подозреваемому в жестоком избиении 29-летнего бойца полка «Азов» Олега Черевко, в результате которого военнослужащий умер 27 июля, изменена мера пресечения.

Вместо определенного судом предыдущей инстанции залога в минимальном размере 40 тыс. грн, Запорожский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает портал «Судовая власть Украины».

Отмечается, что подозреваемый и его защита в заседании апелляционного суда участвовали в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда Запорожья.

Черевко умер от травм, полученных в результате избиения ранее судимым гражданином Т. Конфликт с ним у военнослужащего возник в Запорожье, где Черевко находился в командировке, сообщает пресс-служба полка «Азов».

У входа в один из торговых центров военный встал на защиту женщин, к которым приставал гражданин Т. Последний нанес Черевко удар в голову, который привел к перелому основания черепа. Спустя несколько дней пребывания в коме Черевко умер.

В «Азове» с Черевко попрощались 28 июля. Сегодня, 29 июля, состоялась церемония прощания в Запорожье.

Напомним, решение об избрании подозреваемому в избиении Черевко залога принял 24 июля Коммунарский райсуд Запорожья.