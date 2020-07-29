«Пакет малыша» заменят денежной компенсацией. Фото: rada.info

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Ракурс

Кабмин министров Украины начал пилотный проект по монетизации «Пакета малыша».

Было решено внедрить выплату 5 тыс. грн вместо натуральной помощи. Счет со специальным режимом использования и социальную карточку будут открывать в «ПриватБанке». Проект постановления с доработкой приняли в трехдневный срок. Об этом 29 июля сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Как известно, с сентября 2018 года в Украине реализуется пилотный проект «Пакет малыша», который является безвозвратной адресной социальной помощью, предоставляемой в натуральной форме дополнительно к денежной помощи на рождение ребенка.

Напомним, Кабинет министров Украины 22 июля выделил дополнительные средства на социальную помощь украинцам. В частности, будет осуществлен перерасчет государственной социальной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Такая помощь составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. На детей с инвалидностью, над которыми установлены опека или попечительство, было установлено 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.