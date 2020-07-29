«Пакунок малюка» замінять грошовою компенсацією. Фото: rada.info

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Кабмін міністрів України започаткував пілотний проект з монетизації «Пакунку малюка».

Було вирішено впровадити виплату 5 тис. грн замість натуральної допомоги. Рахунок зі спеціальним режимом використання і соціальну картку відкриватимуть у «ПриватБанку». Проект постанови із доопрацюванням прийняли у триденний термін. Про це 29 липня повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Як відомо, з вересня 2018 року в Україні реалізується пілотний проект «Пакунок малюка», який є адресною безповоротною соціальною допомогою, що надається у натуральній формі додатково до грошової допомоги на народження дитини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 22 липня виділив додаткові кошти на соціальну допомогу українцям. Зокрема, буде здійснено перерахунок державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Така допомога становитиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму відповідного віку. На дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, було встановлено 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.