Неймовірний стрибок ВВП України у 2021 році прогнозує Шмигаль. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n141777-neymovirnyy-strybok-vvp-ukrayiny-u-2021-roci-prognozuie-shmygal.html

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Економіка України буде невпинно зростати згідно із прогнозом, який наводить Міністерство економіки на найближчі три роки.

В уряді обіцяють зростання валового валютного продукту (ВВП) на 4,6% при інфляції 7,3% вже в наступному році. Про це йдеться в проекті постанови уряду.





Автори прогнозують, що номінальний ВВП України у 2021 році складе 4 тис. 505 трлн грн, а у 2022 році виросте до 5 тис. 089 трлн грн.





За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль, у країні прогнозується падіння ВВП на 4,8% у 2020 році, а вже у 2021 очікується зростання на 4,6%. Таке зростання є феноменальним в умовах кризи, спричиненої коронавірусом.





У макропрогнозі мовиться, що дефіцит торгового балансу України буде рости і складе 10,4 млрд дол. у 2021 році та 13,6 млрд дол. у 2022-му. Також у прогнозі навели і показники безробіття. Вони очікуються на рівні 9,2% у 2021 році та 8,5% у 2022-му.

Зазначається, що Кабмін ухвалив економічний макропрогноз на 2021−2023 роки 29 липня.

Валовий внутрішній продукт — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць у сфері матеріального і нематеріального виробництв.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МВФ погіршили прогноз щодо падіння ВВП України і швидкості виходу з кризи.