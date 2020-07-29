Вартість Bitcoin раптово зросла.

https://racurs.ua/ua/n141775-vartist-bitcoin-raptovo-zrosla-kryptovaluta-koshtuie-ponad-11-tys-dolariv.html

Ракурс

Біткоїн (Bitcoin) раптово подорожчав майже на 20 відсотків і його ціна становить понад 11 тис. дол.

Упродовж останніх місяців вартість біткоїну коливалась між 9 тис. дол. та 10 тис. дол. Bitcoin почав набирати в ціні після того, як минулого тижня Федеральне агентство з контролю діяльності банків дозволило американським банкам зберігати криптовалюту клієнтів. Експерти заявляють, що це може призвести до нових інвестицій у криптовалюту з великих фондів. Про це пише Fortune.

На думку експертів, найбільш популярна криптовалюта подорожчала й через нестабільність на фінансовому ринку. Інвестори шукають, де вони можуть зберігати свій капітал, та обирають для цього золото чи криптовалюту.

Фінансові фахівці не виключають, що Bitcoin найближчим часом може зрости до 13 тис. 800 дол. Більше того, засновник криптовалютного банку Майкл Новограц заявив, що вартість біткоїна впродовж наступних трьох місяців зросте до 14 тис. дол., а до кінця року — до 20 тис. дол. Станом на 29 липня біткоїн коштує 11 тис. 62 дол.

Нагадаємо, експерти заявляли, що курс біткоїну в 2020 році досягне історичного максимуму у 20 тис. дол. Це станеться, якщо курс монети повторить рух 2016 року.